رقاق بالجبنة من الأكلات اللذيذة و الجانبية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

طريقة عمل رقاق بالجبنة

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رقاق بالجبنة، بمذاق لذيذ وبأسهل الخطوات.

مقادير رقاق بالجبنة



● رقاق طري

● جبن مشكله

● صلصه بيتزا

● سمنه مذابه

طريقة تحضير رقاق بالجبنة



ترص طبقات الرقاق وتدهن بالسمنة المذابة

يدهن في المنتصف صلصة البيتزا وتضاف الجبن المشكلة

تضاف الجبن المشكلة على الوجه وتوضع في الفرن حتى تمام الطهي