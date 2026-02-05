قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية المحلية: 7823 منفذًا لزيادة المعروض السلعي استعدادًا لـ رمضان

خالد قاسم
خالد قاسم
البهى عمرو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن أولوية الوزارة خلال الفترة الحالية تتمثل في زيادة إتاحة السلع والخدمات، ورفع المعروض السلعي، خاصة السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني وسارة سراج، أن الوزارة تستعد لافتتاح نحو 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن أحد أهم عناصر هذه الخطة هو الإعلان الواضح عن أسعار السلع داخل جميع المنافذ، إلى جانب التوسع في عددها قبل حلول الشهر الكريم.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التموين والمحافظين لتوفير الحصص التموينية والمنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بالرقابة، أكد قاسم أن مديريات التموين تنفذ حملات يومية على المحال التجارية والمطاعم والأسواق، للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وصلاحية السلع المعروضة، وضبط أي مخالفات، إلى جانب الإشراف على المخابز لضمان وصول الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم فتح مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية وربطه بمراكز السيطرة بالمحافظات، على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتلقي تقارير يومية تتضمن أي ملاحظات أو مستجدات، فضلًا عن متابعة الاستعدادات اللازمة في ضوء التقلبات الجوية المحتملة.

التنمية المحلية المعروض السلعي السلع رمضان خالد قاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شعبان

هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شعبان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

الدكتور حسين الثقافي

الدكتور حسين الثقافي يستعرض فلسفة الميراث في الإسلام وضمانات الأمن السيبراني في ظل الدستور

الاستعداد الروحي لشهر رمضان..ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الاستعداد الروحي لشهر رمضان.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد