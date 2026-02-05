التنمية المحلية: 7823 منفذًا لزيادة المعروض السلعي استعدادًا لـ رمضان

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن أولوية الوزارة خلال الفترة الحالية تتمثل في زيادة إتاحة السلع والخدمات، ورفع المعروض السلعي، خاصة السلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني وسارة سراج، أن الوزارة تستعد لافتتاح نحو 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن أحد أهم عناصر هذه الخطة هو الإعلان الواضح عن أسعار السلع داخل جميع المنافذ، إلى جانب التوسع في عددها قبل حلول الشهر الكريم.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التموين والمحافظين لتوفير الحصص التموينية والمنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بالرقابة، أكد قاسم أن مديريات التموين تنفذ حملات يومية على المحال التجارية والمطاعم والأسواق، للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وصلاحية السلع المعروضة، وضبط أي مخالفات، إلى جانب الإشراف على المخابز لضمان وصول الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم فتح مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية وربطه بمراكز السيطرة بالمحافظات، على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتلقي تقارير يومية تتضمن أي ملاحظات أو مستجدات، فضلًا عن متابعة الاستعدادات اللازمة في ضوء التقلبات الجوية المحتملة.