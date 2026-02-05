ضبط المتهم بإطلاق نار على آخر ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح نارى وإحداث إصابته ببورسعيد.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 يناير المنقضى، تلقى قسم شرطة المناخ بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا، مقيم بدائرة قسم شرطة العرب، مصابا بطلق نارى.

وبسؤال والده، اتهم مالك مقهى، مقيم بدائرة القسم، بإطلاق عيار نارى تجاه نجله حال تواجده بأحد الشوارع، وذلك على أثر خلافات مالية سابقة بينهما، محدثاً إصابته.

أمكن تحديد مكان تواجد مرتكب الواقعة بدائرة مركز شرطة قفط بقنا، وتم ضبطه والسلاح المستخدم فى التعدى.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





