30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
محافظات

ختام فعاليات برنامج «مسار سلام» بالبحر الأحمر لتعزيز السلم المجتمعي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

شهد مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لإعداد مدربين للسلم المجتمعي تحت شعار «مسار سلام»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعاية سيادته، وبقيادة السيد فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة، وتحت إشراف مصطفى السيد، مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني.

ونُفذت فعاليات البرنامج من خلال الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بنادي الغردقة الرياضي، بمشاركة 25 شابًا وفتاة، بهدف تعزيز ثقافة السلم المجتمعي ونشر قيم الحوار والتعايش السلمي بين الشباب.

وأشاد السيد فراج عبد المقصود بالنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الحالية، موجّهًا الشكر إلى نادي الغردقة الرياضي على الاستضافة الكريمة، وللأستاذ أحمد عبد الجابر، عضو مجلس إدارة النادي، على تعاونه المستمر وتذليل كافة العقبات لإنجاح المبادرات الشبابية بالمحافظة.

كما قامت المدربتان منى عبد المنعم وسلمى ياسر بإدارة وتنفيذ العملية التدريبية، وكان لهما دور محوري في تنظيم الورش التدريبية وتوجيه المشاركين، بما أسهم في تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المرجو.

ومن جانبه، أكد الأستاذ مصطفى السيد أن البرنامج شهد تفاعلًا ملحوظًا من الشباب، مشيرًا إلى أن «مسار سلام» يهدف إلى تحويل المفاهيم النظرية للسلم المجتمعي إلى ممارسات عملية يلمس أثرها المواطن على أرض الواقع، من خلال ترسيخ لغة الحوار كوسيلة أساسية لحل النزاعات المجتمعية، لافتًا إلى أن هذه الورش تمثل انطلاقة لسلسلة من الأنشطة الميدانية للشباب بمختلف مدن المحافظة.

وأعرب الشباب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، مؤكدين أن الورش التدريبية أسهمت في بناء الشخصية القيادية وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم.

وفي ختام الفعاليات، أكد السيد فراج عبد المقصود أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وإعدادهم كقادة للمستقبل، معتبرًا أن «مسار سلام» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وجاء ذلك بحضور الأستاذة شيرين صفوت، والأستاذ أحمد عبد الجابر، عضو مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي، وإيريني نجاح، مسئول برلمان الشباب، وإيمان يعقوب، مسئول برلمان الطلائع.

