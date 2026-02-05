أمل عمار تبحث مع ممثلة السعودية دعم قضايا المرأة وتبادل الخبرات

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، بالدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليفة – الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة – المملكة العربية السعودية

لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات دعم وتمكين المرأة والأسرة، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 1–2 فبراير 2026.

وفي مستهل اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بمشاركة السيدة ميمونة آل خليل في فعاليات المؤتمر، مثمنة حضورها ومشاركتها الفاعلة، ومؤكدة أهمية استثمار الخطاب الديني والإعلامي في دعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، في إطار رؤية القيادة السياسية الداعمة لتمكينها في مختلف المجالات، وهو ما انعكس في عدد من السياسات والبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع.

من جانبها، هنأت السيدة ميمونة آل خليل المستشارة أمل عمار على نجاح المؤتمر، معربة عن تقديرها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومشيدة بحسن تنظيم المؤتمر وما شهده من نقاشات بناءة، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.