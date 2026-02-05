تعليم مطروح تنهى الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الخميس اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة في ديوان عام المديرية بحضور الحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة توجيهات عموم الأنشطة لتفعيل ممارسة الطلاب للنشاط التربوي بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها الإيجابي في جذب الطلاب للمدارس وزيادة ارتباطهم بها من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومسابقات ثقافية وفنية وقوافل اجتماعية بكافة مدارس المحافظة مشيرة إلى أهميتها القصوى في اكتشاف المواهب الطلابية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.

وأختتمت مدير المديرية الاجتماع مبينة أن تفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها على الوجه الأمثل بالمدارس ضمن أولويات خطة المديرية لاستثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسئولية.