قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح تنهى الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الخميس اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة في ديوان عام المديرية بحضور الحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة توجيهات عموم الأنشطة لتفعيل ممارسة الطلاب للنشاط التربوي  بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها الإيجابي في جذب الطلاب للمدارس وزيادة ارتباطهم بها من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومسابقات ثقافية وفنية وقوافل اجتماعية بكافة مدارس المحافظة مشيرة إلى أهميتها القصوى في اكتشاف المواهب الطلابية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.

وأختتمت مدير المديرية الاجتماع مبينة أن تفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها على الوجه الأمثل بالمدارس ضمن أولويات خطة المديرية لاستثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسئولية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

حبة اللب

استخراج حبة لب من الشعبة الهوائية لطفل بمستشفى بنها

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية تكشف الحقائق الخاصة بشائعات ترام الرمل

صورة الإعلان

قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة لأعمال صيانة

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد