الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

شريف الجبلي: زيارة أردوغان لمصر تمثل مرحلة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

النائب الدكتور شريف الجبلي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تمثل لحظة مفصلية في مسار العلاقات المصرية التركية على المستويين السياسي والاقتصادي والأمني والاستراتيجي، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين بلغت مستوى متقدماً من التقارب يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والشراكة الثنائية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية المهمة.

وأضاف الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي يعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وأنقرة، ويمهد الطريق لتطوير التكامل الاقتصادي بين الدولتين الشقيقتين.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الافريقي بالبرلمان، أن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى يمثل منصة مؤسسية فعالة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في إطلاق مشروعات مشتركة واسعة النطاق وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو والتنمية المستدامة، وبما يصل لحجم التبادل التجاري إلى نحو 15 مليار دولار سنويا.

وأشار النائب، إلى أن زيارة أردوغان جاءت في وقت حساس تشهده المنطقة، وتحمل دلالات سياسية واقتصادية كبيرة تهدف إلى دعم الاستقرار وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد فرصاً واعدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والإعلام، بما يعزز جسور التواصل بين الشعبين ويقوي أطر الشراكة بين مصر وتركيا.

واختتم الدكتور شريف الجبلي حديثه، بالإشارة إلى أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تظل متوازنة وواعية، معتمدة على بناء علاقات مبنية على المصالح المشتركة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.

شريف الجبلي أردوغان لمصر زيارة أردوغان

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

