ثروت الخرباوي يهنئ السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد

استقبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للحزب، المفكر السياسى ثروت الخرباوي، والذي حضر لتقديم التهنئة لرئيس الوفد بعد فوزة في إنتخابات رئاسة الحزب التي اجريت يوم الجمعة 30 يناير 2026 .

ورحب الدكتور السيد البدوي، المحامي ثروت الخرباوي في بيت الامة قائلا:"يعمل دائمًا في الظل، ومتواجد على مدار الساعة، وقد شهد أحداثًا كبيرة، وتعرض لمحاولة اغتيال هو وأسرته، لأنه لم يتردد في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن له كل التقدير، وأن الشباب يجب أن يعلموا هذا الرمز التي تعد رموز في مواجهة الارهاب.

وأضاف رئيس الوفد أن ما ننعم به اليوم من أمن وأمان في وطننا جاء بفضل هذه الجهود، وعلى رأسها تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية وأبطال الشرطة، الذين دفعوا من أرواحهم ودمائهم الثمن، حتى نعيش في أمن وسلام واطمئنان، موجّهًا لهم كل التحية والتقدير.