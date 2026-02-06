حكايات الفن والتاريخ .. ندوة ثقافية وفنية بـ إعلام عين شمس

ينظم متحف الزعفران، بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة عين شمس، ندوة ثقافية وفنية بعنوان «حكايات الفن والتاريخ».

يستضيف اللقاء الفنان والمخرج أحمد شاكر مدير المسرح القومي السابق، وذلك بقاعة كلية الإعلام يوم الأربعاء الموافق ١١ فبراير، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

يدير الندوة أ.د. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، د. ولاء الدين بدوي مدير متحف الزعفران.

وتتناول الندوة محطات من المسيرة الفنية، وأبرز الأعمال الإبداعية للفنان، إلى جانب مناقشة أدواره التاريخية، وتسليط الضوء على دور الفن في توثيق الوعي الثقافي والوطني.