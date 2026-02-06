محافظ أسيوط يكرم الفائزين بمسابقة الفرقان ويعلن إطلاق مسابقات قرآنية

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حفل تكريم الفائزين بمسابقة "الفرقان" في حفظ وفهم القرآن الكريم، التي نظمتها إدارة أبنوب التعليمية بالتعاون مع مديرية أوقاف أسيوط، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإقليم، وفي إطار دعم حفظة كتاب الله وتشجيع النشء على التمسك بالقيم الدينية السمحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وفضيلة الشيخ الدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد عبد الله وكيل المديرية، ومصطفى علي رئيس مركز أبنوب، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أحمد حسانين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية، إلى جانب قيادات تنفيذية وتعليمية وأولياء الأمور والطلاب المكرمين.

وانطلقت فعاليات الحفل في أجواء روحانية مميزة، بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمات ترحيبية أكدت أهمية المسابقة ودورها في تنشئة جيل واع متمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، وشهدت المسابقة عدة مستويات تنافسية، شملت حفظ القرآن الكريم كاملًا، وثلاثة أرباعه، و20 جزءًا، ونصف القرآن، وذلك تحت إشراف نخبة من مشايخ وزارة الأوقاف.

وخلال كلمته، هنأ محافظ أسيوط الفائزين وأولياء أمورهم، معربًا عن تقديره للقائمين على تنظيم المسابقة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تخلق منافسة إيجابية بين الطلاب، وتسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واستكمال مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، مشيدًا بدور الأسرة والمعلمين في دعم وتشجيع الأبناء على حفظ كتاب الله.

وأشاد المحافظ بقرار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن إعادة إحياء كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية تعظيم أثر حفظ كتاب الله من خلال تدبر معانيه السامية والعمل بتعاليمه الوسطية، وترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات القويمة التي دعا إليها في مختلف جوانب الحياة، معربًا عن بالغ سعادته واعتزازه بتواجده وسط هذه الكوكبة المتميزة من حفظة القرآن الكريم.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ أسيوط بإطلاق عدد من المسابقات القرآنية على مستوى المراكز والأحياء، بحيث يتم اختيار فريق ممثل عن كل مركز وحي، على أن تُجرى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة بمشاركة جميع المراكز والأحياء، إلى جانب المدن الجديدة.

وأوضح أن المسابقات ستشمل مجالات حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة «الحناجر الذهبية» في تلاوة القرآن الكريم، على غرار "دولة التلاوة"، لاكتشاف المواهب المتميزة ودعمها وصقلها، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم استمرار دعم الأنشطة والمسابقات التربوية والدينية، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم مسؤولية ومنهج حياة ينعكس على سلوك الطلاب وتفوقهم العلمي. كما استعرض وكيل وزارة الأوقاف فضل حفظ القرآن وأثر هذه المسابقات في صقل المواهب الدينية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم محافظ أسيوط وإهداؤه نسخة من المصحف الشريف تقديرًا لدعمه ورعايته لمسابقات حفظ القرآن الكريم، كما كرم وكيل وزارة الأوقاف، واختتمت الفعاليات بتكريم 38 طالبًا وطالبة من الفائزين، وتسليمهم المصاحف والهدايا المالية وشهادات التقدير، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الحضور وأولياء الأمور.