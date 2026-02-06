سفير مصر لدى بيروت: ملتزمون بإنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس

قال السفير علاء موسى سفير مصر لدى بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني، إننا ملتزمون بإنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس 5 مارس المقبل، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

قال السفير علاء موسى، سفير مصر لدى بيروت، إن القاهرة ملتزمة بدعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران.

وأضاف سفير مصر لدى بيروت، أننا نتطلع لإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ونرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان.

وأوضح سفير مصر لدى بيروت، أننا نطالب بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل،مؤكدا ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وعودة الأسرى اللبنانيين.