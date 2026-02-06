مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران

عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا، حيث أعربت مصر عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكدت مصر أهمية أن تركز المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على تهيئة مناخ موات يقوم على حسن النية والاحترام المتبادل.

وشددت مصر على أنه لا يوجد حلول عسكرية لـ الملف النووي الإيراني وأن السبيل الوحيد للتعامل معه يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية.

ولفتت مصر إلى أنها ستواصل دعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.

وثمنت مصر الجهود البناءة التي بذلتها كل من قطر وتركيا وسلطنة عمان والسعودية وباكستان في دعم المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.

وأكدت على ضرورة تعزيز المجتمع الدولي لجهود التعامل مع مخاطر عدم الانتشار النووي في المنطقة بشكل متكامل.