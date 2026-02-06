الأحد.. انطلاق عروض نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي

تنطلق بعد غد الأحد عروض نوادي المسرح لمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين بالأقاليم.

تتضمن الفعاليات سبعة عشر عرضا مسرحيا مجانيا تقدم على مدار تسعة أيام، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشهد اليوم الأول عرضا بعنوان "ما زلت هنا"، لفرع ثقافة جنوب سيناء، تأليف وإخراج سارة موافي، ويعرض على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

وتتواصل الفعاليات مع عروض فرع ثقافة الإسماعيلية في الفترة من 9 حتى 12 فبراير وتقدم جميعها على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وتبدأ مع عرض "بنفكر في اسم" تأليف مريم الجيزاوي، وإخراج محمود مدحت.

ويشهد يوم الثلاثاء 10 فبراير تقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "فتى الغرب المدلل"، تأليف جون ميلنجتون سينج، وإخراج محمد إسماعيل، يليه "مسافر بلا متاع" تأليف جان أنوي، وإخراج أحمد مصطفى.

كما يقدم يوم الأربعاء 11 فبراير عرضان مسرحيان، الأول بعنوان "نور"، تأليف أحمد ثروت وإخراج خالد طه، يليه "سيرة الحب" تأليف وإخراج أمير حمزة.

وفي يوم الخميس 12 فبراير يعرض "تأثير جانبي" تأليف محمد السوري وإخراج أحمد حلمي، يليه "ليلة برد"، تأليف أحمد يوسف وإخراج راندا يوسف.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة بورسعيد بقية العروض، حيث يشهد

يوم الجمعة 13 فبراير عرض "ضلمة" لفرع ثقافة بورسعيد، تأليف إسراء محجوب وإخراج محمد أنور صالح، يليه "إنسان وغنمة" تأليف وإخراج محمد كامل.

ويتضمن يوم السبت 14 فبراير تقديم عرضين مسرحيين، لفرع ثقافة بورسعيد، الأول بعنوان "صرخة مؤجلة" تأليف وإخراج نوران إسماعيل، يليه "الساعة الخامسة والعشرون" تأليف وإخراج مصطفى درويش.

وفي يوم الأحد 15 فبراير يشهد المسرح ثلاثة عروض لفرع ثقافة شمال سيناء وهي "سبعة" تأليف ولاء مجدي وإخراج محمد عزت، "الجثة اللي ماتت" تأليف مصطفى الشاعر، وإخراج محمد العشري، و"لا تشعل الضوء" تأليف أحمد سعد

وإخراج آمال محمود.

وتختتم الفعاليات يوم الاثنين 16 فبراير، مع عرضين مسرحيين لفرع ثقافة بورسعيد، وهما "المؤجلون" تأليف وإخراج شادي حامد، يليه "التاون" تأليف وإخراج محمد عبد الصادق.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وإدارة النوادي برئاسة المخرج محمد الطايع، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، والفروع الثقافية التابعة.

وتعد تجربة نوادي المسرح من أبرز المبادرات الفنية التي أطلقتها هيئة قصور الثقافة بهدف دعم المواهب الشابة واكتشاف القدرات المسرحية المتميزة بإمكانات بسيطة، مع إتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع الجمهور.