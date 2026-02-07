قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
توك شو

الكفراوي: النقابة ليست تاريخًا بل خدمة وتدريب يصنع مهندس المستقبل

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
محمد البدوي

قال المهندس عبد العزيز حسب الله الكفراوي، رئيس لجنة التدريب بنقابة مهندسي القاهرة، إن العمل النقابي الحقيقي لا يُقاس بالإرث العائلي أو التاريخ المهني، بل يُقاس بما يُقدّمه المسؤول بالفعل من خدمات لأعضاء النقابة وتطوير المهنة.

الإنجازات السابقة 

 وأوضح أن قيمة أي مسؤول نقابي تزداد عندما يترك أثرًا واضحًا يبني على الإنجازات السابقة ويستشرف المستقبل.

وأضاف الكفراوي خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج «صناع الفرصة» على قناة «المحور»، أن لجنة التدريب شهدت تحوّلًا جذريًا تحت قيادته، إذ انتقلت من مرحلة الافتقار إلى بنية تنظيمية إلى مرحلة مؤسسة قائمة على لوائح واضحة.

 معايير دقيقة لتقييم المحاضرين

 ولفت إلى أنهم وضعوا معايير دقيقة لتقييم المحاضرين ومراكز التدريب، مع تفعيل آلية قياس رضا المهندس بعد كل دورة تدريبية، لأن التغذية الراجعة تُعد المحرك الأساسي لتطوير التدريب ورفع جودته إلى مستوى احترافي.

وتطرق إلى التحديات التكنولوجية، خاصة صعود برامج الذكاء الاصطناعي التي بدأت تنافس المهندسين في مجالات التصميم والتقسيم، مؤكدًا أن هذا التحدي شرس لكنه يفرض على المهندس اكتساب مهارات جديدة.

 المهارات الناعمة والكورسات الهندسية

 وشدد على أن التدريب المستمر في المهارات الناعمة والكورسات الهندسية المتخصصة هو ما يميز المهندس المبدع الذي لا يمكن للآلة تعويضه.

كما أوضح أن رؤيته لا تقتصر على اعتبار الغاز مجرد وقود، بل يرى فيه مدخلًا لصناعات ضخمة ومشتقات ذات جدوى اقتصادية عالية. 

نقابة مهندسي القاهرة عبد العزيز حسب الله الكورسات الهندسية

