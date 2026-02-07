كارولين عزمي تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة كارولين عزمي

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة أنثوية ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الكاروهات الذي جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

نسقت كارولين عزمي مع إطلالتها جاكت أسود، وانتعلت بوت طويل بالللون الأسود ايضا، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بشعرها المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.