طريقة عمل مقرمشات صحية.. بأسهل الخطوات

مقرمشات صحية من الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية، فهي من الوجبات السهلة التي يمكن تناولها كسناكس خلال اليوم.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مقرمشات صحية، فيما يلي…..

مقادير مقرمشات صحية

● بذور كتان منقوع في ماء مغلي

● بذور شيا منقوع في ماء مغلي

● بذور يقطين

● بذور عباد الشمس

● سمسم

● سماق

● زعتر

● شطة مجروشة مجففة

● ماء مغلي

● ملح

● فلفل

● زيت زيتون

للتقديم:

● زبادي يوناني

● زيت زيتون









طريقة تحضير مقرمشات صحية

فى بولة توضع بذور كتان، بذور شيا، سمسم، بذور يقطين، بذور عباد الشمس، شطة مجروشة، زعتر، سماق، ملح، فلفل، زيت زيتون

تقلب المكونات جيداً

تفرد المكونات على صاج ثم يوضع الصاج فى الفرن و يترك حتى تمام الطهي.

فى بولة يوضع زبادى يوناني وزيت زيتون، و تقلب المكونات جيداً للحصول على الغموس المطلوب.

توضع المقرمشات مع الغموس السابق ثم تقدم.