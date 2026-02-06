غريبة وغير تقليدية.. طريقة عمل شوربة قرنبيط بالكفتة

شوربة قرنبيط بالكفتة من الأطباق الغريبة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن رغم ذلك تتمتع بمذاق لذيذ وشهي.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة قرنبيط بالكفتة

مقادير شوربة قرنبيط بالكفتة

● قرنبيط مسلوق

● بصل

● ثوم

● جزر مبشور

● لحمة مفرومة

● كرفس بلدي

● ملح وفلفل

● كمون

● زعتر

● مكعب مرق

● بهارات

● سمنة

● لبن

● تعفيرة دقيق



طريقة تحضير شوربة قرنبيط بالكفتة



يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس واللحمة المفرومة وكل البهارات

ثم يضاف القرنبيط المسلوق ويشوح مع الخليط

ثم يضاف اللبن وتعفيره دقيق ومكعب مرق والماء المغلي وتترك حتى تمام النضج وتقدم