طريقة عمل بودينج القهوة.. بمذاق لا يقاوم

بودينج القهوة من الحلويات اللذيذة و الشهية التي تنال إعجاب محبي القهوة فهي مختلفة عن الحلويات الأخرى وغير تقليدية.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بودينج القهوة في البيت خطوه بخطوة فيما يلي…

مقادير بودينج القهوة

● 350 مل ماء

● 3 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

● 200 جرام سكر

الكراميل :

● 200 جرام سكر

● 200 مل ماء

البودينج :

● 8 بيضات

● 400 جرام حليب مكثف محلى

● 250 مل كريمة خفق

● ملعقة صغيرة فانيليا





طريقة تحضير بودينج القهوة

سيرب القهوة:

حضّر القهوة أولًا بخلط الماء المغلي مع القهوة سريعة الذوبان.

أضف السكر إلى القهوة وحرّك حتى يذوب.

ثم ارفع الخليط على النار حتى يغلي، واتركه على نار هادئة لمدة 7 دقائق أو حتى يقل الحجم إلى 250 مل اتركه جانبًا.

تحضير الكراميل:

ضع السكر مع الماء في قدر صغير ثقيل القاع.

ارفعه على النار حتى يغلي مع التقليب حتى يذوب السكر.

خفّض الحرارة إلى متوسطة واتركه يُطهى دون تقليب لمدة 10–12 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

اسكب الكراميل فورًا في قالب زجاجي دائري مقاس 23 سم أو قالب كيك، وحرّكه ليغطي القاعدة بالكامل اتركه جانبًا.

تحضير البودينج:

سخّن الفرن على درجة حرارة 150 مئوية. اخفق البيض في وعاء كبير

ثم أضف سيرب القهوة والحليب المكثف والكريمة والفانيليا وامزج جيدًا.

اسكب الخليط فوق الكراميل في القالب. ضع القالب داخل حمام مائي.

اخبزه في الفرن لمدة ساعة واحدة.

أخرج البودينج من الفرن واتركه ليبرد ويتماسك لمدة حوالي 20 دقيقة.

مرّر سكينًا حول الأطراف لفصله، ثم ضع طبق التقديم فوق القالب واقلبه بسرعة.

يُحفظ في الثلاجة حتى وقت التقديم.