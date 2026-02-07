قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية NMC 2026

ملتقى اكاديمى
همت الحسينى

تستعد جامعة المنصورة لإطلاق فعاليات الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية (Nutrition & Metabolic Care – NMC 2026)، تحت شعار «عقول عالمية.. صحة مستقبلية»، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 فبراير 2026.

تنظم الملتقي منصة «نوتشر» للدراسات العليا بالجامعة، ودبلومة التغذية الإكلينيكية بكلية الصيدلة، وبشراكة أكاديمية دولية مع كل من جامعة هارفارد وجامعة تكساس الطبية UTMB بالولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار توجه جامعة المنصورة نحو تعزيز الريادة الأكاديمية والانفتاح على التجارب البحثية العالمية، ودعم الشراكات الدولية في المجالات الطبية والصحية، بما يسهم في ربط أحدث مخرجات البحث العلمي بالتطبيق الإكلينيكي العملي داخل المنظومة الصحية، ويعزز من دور الجامعة كمركز علمي إقليمي ودولي في مجالات التغذية والرعاية الصحية المتقدمة.

ويُقام الملتقى تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبريادة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة الدكتورة منال عيد، عميد كلية الصيدلة، والدكتور خالد بشير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ويتولى الإشراف والتنظيم الدكتورة يسرا الفار، المدير التنفيذي لمنصة نوتشر، والمشرف على دبلومة التغذية الإكلينيكية بكلية الصيدلة.

ويحضر الملتقي نخبة من كبار الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجالات الطب، والتغذية الإكلينيكية، والصحة العامة، والبحث العلمي، من الجامعات المصرية والمؤسسات الطبية المتخصصة، إلى جانب مشاركة دولية واسعة لخبراء وأكاديميين من جامعات ومراكز بحثية عالمية.

ويُعقد الملتقى بنظام هجين يجمع بين الحضور الأونلاين والحضور الفعلي، بما يتيح مشاركة واسعة للخبراء والمتخصصين من داخل مصر وخارجها، ويعكس حرص الجامعة على توظيف الحلول الرقمية الحديثة في تنظيم الفعاليات العلمية الدولية.

يشهد اليوم الأول من الملتقى، الاثنين 9 فبراير 2026، انعقاد جلسات علمية دولية عبر منصة Microsoft Teams، بمشاركة نخبة من خبراء جامعتي هارفارد وتكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتناول الجلسات أحدث المستجدات في علوم الشيخوخة وإطالة العمر الصحي، والفجوة بين العمر الزمني والعمر الصحي، إلى جانب مناقشة مستقبل علاجات السمنة والسكري، والجيل الجديد من علاجات GLP-1 وتأثيراتها الإكلينيكية المتقدمة.

وتُستكمل فعاليات الملتقى في اليوم الثاني، الثلاثاء 10 فبراير 2026، بالحضور الفعلي في مدرج  الدكتور إبراهيم مهدي بكلية التجارة، حيث تُعقد جلسات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية تركز على إدارة السمنة والسكري داخل المؤسسات الصحية، وتطوير ممارسات التغذية الإكلينيكية في المستشفيات، إلى جانب استعراض دور الصحة الرقمية والتكنولوجيا الطبية الحديثة، ومناقشة آليات تطبيق معايير الجمعية الأمريكية للسكري (ADA 2026) في الممارسة الإكلينيكية.

وتُدار الجلسات العلمية للملتقى بواسطة نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجالات الطب، والتغذية الإكلينيكية، والصحة العامة، بما يضمن نقاشات علمية رصينة وتبادلًا فعّالًا للخبرات، كما يشهد الملتقى مشاركة متميزة لعدد من المتحدثين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين من كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية بجامعة المنصورة، وعدد من الجامعات المصرية.

ويركز الملتقى في محاوره العلمية على علوم الشيخوخة وإدارة العمر الصحي، والسمنة والأنماط المختلفة لها، وأحدث علاجات السكري وتقنيات GLP-1، إلى جانب التغذية الإكلينيكية داخل المستشفيات، والصحة الرقمية وتطبيقات التوأم الرقمي في إدارة الأمراض، والتغذية الشخصية وإدارة الوزن الذكية، فضلًا عن الابتكار في الرعاية الأيضية وتحسين مخرجات المرضى.

وتتضمن الأجندة العلمية للملتقى جلسات متخصصة، ومحاضرات رئيسية، ومناقشات مفتوحة، إلى جانب حلقة نقاشية موسعة (Panel Discussion) تجمع خبراء التغذية الإكلينيكية لمناقشة التحديات العملية والحلول الواقعية داخل المنظومة الصحية، بما يعزز من القيمة التطبيقية والعلمية للملتقى.

ودعت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، والاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الرسمي لمنصة نوتشر ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرابط الإلكتروني للتسجيل:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCX4yZ3yKGvIjPQSQBAtu4xUyfQsRLBIMXmp5LHvPFcosUfA/viewform

الموقع الرسمي لمنصة نوتشر:
knowture.mans.edu.eg

