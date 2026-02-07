نقابة الصحفيين تتوجه بخالص العزاء والمواساة في وفاة الهاشمي نويرة

تتقدم نقابة الصحفيين المصريين، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الهاشمي نويرة، مستشار الاتحاد العام للصحفيين العرب، والمحلل السياسي البارز، وأحد القامات المهنية والنقابية، الذي أسهم في دعم وتطوير العمل الصحفي والإعلامي في الوطن العربي، والذي رحل بعد مسيرة مشرفة حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الصحافة والإعلام العربي، ودعم العمل النقابي الصحفي المشترك.

وإذ تعرب النقابة عن بالغ حزنها لهذه الخسارة الكبيرة، فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وإلى الأسرة الصحفية التونسية والعربية والدولية، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

و"إنا لله وإنا إليه راجعون".