خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
مصر تُطلق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقابة الصحفيين تتوجه بخالص العزاء والمواساة في وفاة الهاشمي نويرة

الصحفيبن العرب
الصحفيبن العرب

تتقدم نقابة الصحفيين المصريين، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الهاشمي نويرة، مستشار الاتحاد العام للصحفيين العرب، والمحلل السياسي البارز، وأحد القامات المهنية والنقابية، الذي أسهم في دعم وتطوير العمل الصحفي والإعلامي في الوطن العربي، والذي رحل بعد مسيرة مشرفة حافلة بالعطاء وخدمة قضايا الصحافة والإعلام العربي، ودعم العمل النقابي الصحفي المشترك.

وإذ تعرب النقابة عن بالغ حزنها لهذه الخسارة الكبيرة، فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وإلى الأسرة الصحفية التونسية والعربية والدولية، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الصحفيين العرب نعى

