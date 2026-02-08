تحرير مخالفات لمقطورات قصب متوقفة بطريق نقادة الزراعي بقنا

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة عددا من مقطورات القصب، نظرًا لمخالفتها التعليمات الصادرة عن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بعدم التوقف على الطريق في الليل، من أجل سلامة المواطنين على الطرق السريعة خلال موسم توريد القصب.

وقال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إنه تم التنبيه على أصحاب الجرارات بعدم وقوف السيارات المحملة بمحصول القصب، على الطرق الرئيسية والفرعية إلا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدا أن الوحدات المحلية تتابع أعمالها للتصدي لتلك الظاهرة.

وأوضح محافظ قنا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، برئاسة ياسر حمادي، رئيس المركز، رصدت في ساعة متأخرة من الليل، وجود سيارات محملة بالقصب متوقفة على الطريق الزراعي "قنا – الأقصر"، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد عبد الحليم على جميع رؤساء الوحدات المحلية، والجهات المعنية، بعدم التهاون في أمن وسلامة المواطنين، ومتابعة الطرق، ومنع أي إشغالات أو توقف لسيارات نقل محصول القصب، وإلزام السائقين بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

من جانبه، أكد ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، استمرار الحملات الخاصة بمتابعة مقطورات القصب، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، والعمل على إلزامهم بتعليق عواكس فسفورية، للحد من وقوع حوادث الطرق والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

