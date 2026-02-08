قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مديرة تعليم جنوب سيناء تتفقد انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

مدير تعليم جنوب سيناء أثناء تفقد المدارس
مدير تعليم جنوب سيناء أثناء تفقد المدارس
ايمن محمد

تفقدت الدكتورة وفاء رضا مديرة تعليم جنوب سيناء  سير العملية التعليمية في اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بكافة مدارس المحافظة.

وزارت مديرة التعليم، صباح اليوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري، مدرسة الزهور الابتدائية بمدينة طور سيناء، حيث تابعت انتظام الدراسة داخل عدد من الفصول الدراسية، إلى جانب قاعات رياض الأطفال، واطمأنت على حضور المعلمين وانتظام الطلاب داخل الفصول.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا انتظام الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة، مشيرةً إلى تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية. كما أوضحت عدم وجود كثافات مرتفعة بالفصول الدراسية بمدارس جنوب سيناء، لافتةً إلى أن المديرية انتهت من إجراءات سد العجز في أعداد المعلمين بنظام التعاقد.

وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، في 385 مدرسة على مستوى المحافظة، لاستقبال نحو 47 ألف طالب وطالبة.

وشددت مديرة التعليم خلال متابعتها لليوم الدراسي على ضرورة الالتزام بتنفيذ المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية المقررة من الوزارة، مع أهمية تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور فاعل في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم، إلى جانب وضع خطط علاجية للطلاب الضعاف، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أفضل مستوى تعليمي.

جنوب سيناء انتظام الدراسة التيرم الثانى

