مديرة تعليم جنوب سيناء تتفقد انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

تفقدت الدكتورة وفاء رضا مديرة تعليم جنوب سيناء سير العملية التعليمية في اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بكافة مدارس المحافظة.

وزارت مديرة التعليم، صباح اليوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري، مدرسة الزهور الابتدائية بمدينة طور سيناء، حيث تابعت انتظام الدراسة داخل عدد من الفصول الدراسية، إلى جانب قاعات رياض الأطفال، واطمأنت على حضور المعلمين وانتظام الطلاب داخل الفصول.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا انتظام الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة، مشيرةً إلى تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية. كما أوضحت عدم وجود كثافات مرتفعة بالفصول الدراسية بمدارس جنوب سيناء، لافتةً إلى أن المديرية انتهت من إجراءات سد العجز في أعداد المعلمين بنظام التعاقد.

وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، في 385 مدرسة على مستوى المحافظة، لاستقبال نحو 47 ألف طالب وطالبة.

وشددت مديرة التعليم خلال متابعتها لليوم الدراسي على ضرورة الالتزام بتنفيذ المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية المقررة من الوزارة، مع أهمية تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور فاعل في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم، إلى جانب وضع خطط علاجية للطلاب الضعاف، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أفضل مستوى تعليمي.