قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مواصفات هافال H7 2026 .. أسعار 5 عربيات كروس أوفر جديدة في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أعلنت شركة أفاتر عن طرازها الجديد أفاتر 06T، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي نسخة شوتينج بريك مشتقة من سيارة أفاتر 06 السيدان .

أعلنت شركة هافال عن طرازها الجديد هافال جوليون موديل 2026، وتنتمي جوليون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هافال H7 موديل 2026 H7 موديل 2026 الجديدة سيارات كروس أوفر 2026 كروس أوفر 2026 في مصر سيارات مستعملة أفاتر 06T الكهربائية هافال جوليون 2026 جوليون 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

طبيب مستشفى الباجور

شقيقة طبيب باجور: ما حدث اعتداء على طبيب أثناء أداء عمله ولن نتنازل عن حقه

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. البيوع المنهي عنها في الإسلام "رؤية فقهية"

ملتقى الجامع الأزهر يناقش فقه المعاملات.. البيوع المنهي عنها في الإسلام

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد أفضل أدعية النبي ليلا للوقاية من كل سوء

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

بالصور

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد