أخبار السيارات| مواصفات هافال H7 2026 .. أسعار 5 عربيات كروس أوفر جديدة في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أعلنت شركة أفاتر عن طرازها الجديد أفاتر 06T، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي نسخة شوتينج بريك مشتقة من سيارة أفاتر 06 السيدان .

أعلنت شركة هافال عن طرازها الجديد هافال جوليون موديل 2026، وتنتمي جوليون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .