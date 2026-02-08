قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسوان.. ربط محطة المحولات بالخلايا الجديدة لدعم إستقرار التيار الكهربائى بقرى إدفو

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن المواطن الأسوانى يجنى خلال الفترة الحالية ثمار الجهود المبذولة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمختلف قطاعات العمل العام.

وأشار المحافظ إلى أن الأيام الماضية شهدت التشغيل التجريبى لمحطات المعالجة والرفع للصرف الصحى ، وبالتوازى يتم العمل على تأمين وتحسين التغذية الكهربائية البديلة من خلال الربط للخلايا الجديدة بالمحطات القائمة ، وهو ما تم تنفيذه لمحطة محولات سلوا ، التى تساهم فى تغذية قرى الرمادى بإدفو لخدمة أكثر من 250 ألف نسمة. 

من جانبه أوضح المهندس حسين نبيل مدير قطاع الكهرباء بجهاز التعمير بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان نعمل جاهدين كفريق عمل متكامل بالجهاز لسرعة تنفيذ الأعمال المتبقية بلوحات التوزيع المدرجة بالمبادرة الرئاسية بإجمالى 12 موزع ، وكل موزع يتكون من 17 خلية داخل شبكة كهربائية متكاملة ، وبإشراف مباشر من معاون المحافظ اللواء ياسر عبد الشافى ، ويتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى موزع يتم نهو أعمال الربط به لتحقيق الإستقرار فى التيار الكهربائى، وهو ما تم بقرى الرمادى بحرى ، والرمادى قبلى، والغنيمية بربطها بخلايا محطة محولات سلوا .

التيار الكهربائى

وأكد أن هذه الجهود تعكس حرص أجهزة المحافظة على سرعة الإستجابة لمتطلبات المواطنين ، وتنفيذ المشروعات الخدمية وفق أعلى معايير الكفاءة ، وذلك دعماً لمنظومة الخدمات الأساسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

