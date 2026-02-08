قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يعتزم زيارة المجر الشهر المقبل للمشاركة في قمة قادة اليمين العالمية (CPAC)
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. لانشات إسعاف نهرية لخدمة أهالى أبو سمبل وكوم أمبو وإدفو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الدكتور محمد الدخيلى مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية ، والدكتور عبد السميع محمد مدير إدارة الإسعاف النهرى والبحرى بالهيئة. 

وتناول اللقاء توفير لانش إسعاف نهري مجهز بمنطقة قسطل للتدخل السريع والتعامل الفوري مع الحالات الصحية الطارئة، والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير الحماية الصحية للمواطنين والسائحين . 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن توفير لانش إسعاف نهرى بقسطل يمثل أولوية عاجلة لتلببية مطالب وخدمة أهالى مدينة وقرى أبو سمبل السياحية ، ولضمان مواصلة الدعم وتحسين منظومة الطوارئ والإستجابة السريعة لتوفير وسائل إسعافية متطورة بالمناطق الحدودية والنائية في الوقت المناسب. 

جهود محافظة اسوان 

وخلال اللقاء وجه الدكتور إسماعيل كمال أيضاً بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير لانش إسعاف بمركز إدفو، وأخر بمركز كوم أمبو لخدمة قرى وجزر وسط وغرب النيل ، مع تعزيز القدرة على التدخل السريع للتعامل مع الحالات الطارئة على المراكب السياحية والكروزات النيلية بالشكل المطلوب. 

وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الفعّال الذى تقوم به هيئة الإسعاف المصرية بقيادة الدكتور عمرو رشيد فى دعم وتأمين الخدمات الطبية العاجلة لإنقاذ الأرواح والتعامل مع الحالات الحرجة، مشيراً إلى ضرورة إستمرار ومواصلة التعاون المشترك لرفع كفاءة منظومة الطوارئ بالمحافظة بما يضمن وصول الخدمة الإسعافية إلى المواطنين فى أسرع وقت وبأعلى مستوى من الجاهزية. 

من جانبه أكد الدكتور محمد الدخيلى أن لانشات الإسعاف النهري مزودة بأحدث أجهزة الإسعاف والتدخل الطبي، وتعمل بمحركات قوية تساهم في تسريع زمن الإستجابة للوصول للحالات الحرجة بسرعة فائقة وفى أقصر وقت، مما يقلل من معدلات الخطورة ويضاعف فرص إنقاذ المرضى والمصابين وتحقيق إستجابة فورية وحاسمة للحوادث والحالات الطارئة على إمتداد نهر النيل وخاصة فى المناطق البعيدة والجزر والقرى النيلية. 

فى ختام اللقاء تم التأكيد على استمرار التنسيق بين المحافظة وهيئة الإسعاف لضمان رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى المراكز والمدن، وبما يلبى احتياجات الأهالى من خلال استمرار تطوير الخدمات الإسعافية ونشر وتوزيع وسائل الاستجابة السريعة بالمناطق ذات الاحتياج على الوجه الأكمل.

اسوان محافظة اسوان أخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

حلول

حلول منزلية ذكية تعزز كفاءة الاستخدام وتواكب احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

حاسوب يشعل الذكاء الاصطناعي دون إنترنت

بدون إنترنت| حاسوب يعمل بالذكاء الاصطناعي.. إليك أهم مواصفاته

هافال جوليون موديل 2026

سعر هافال جوليون 2026 في السعودية | صور

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد