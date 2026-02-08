فى أسوان.. لانشات إسعاف نهرية لخدمة أهالى أبو سمبل وكوم أمبو وإدفو

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الدكتور محمد الدخيلى مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية ، والدكتور عبد السميع محمد مدير إدارة الإسعاف النهرى والبحرى بالهيئة.

وتناول اللقاء توفير لانش إسعاف نهري مجهز بمنطقة قسطل للتدخل السريع والتعامل الفوري مع الحالات الصحية الطارئة، والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير الحماية الصحية للمواطنين والسائحين .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن توفير لانش إسعاف نهرى بقسطل يمثل أولوية عاجلة لتلببية مطالب وخدمة أهالى مدينة وقرى أبو سمبل السياحية ، ولضمان مواصلة الدعم وتحسين منظومة الطوارئ والإستجابة السريعة لتوفير وسائل إسعافية متطورة بالمناطق الحدودية والنائية في الوقت المناسب.

جهود محافظة اسوان

وخلال اللقاء وجه الدكتور إسماعيل كمال أيضاً بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير لانش إسعاف بمركز إدفو، وأخر بمركز كوم أمبو لخدمة قرى وجزر وسط وغرب النيل ، مع تعزيز القدرة على التدخل السريع للتعامل مع الحالات الطارئة على المراكب السياحية والكروزات النيلية بالشكل المطلوب.

وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الفعّال الذى تقوم به هيئة الإسعاف المصرية بقيادة الدكتور عمرو رشيد فى دعم وتأمين الخدمات الطبية العاجلة لإنقاذ الأرواح والتعامل مع الحالات الحرجة، مشيراً إلى ضرورة إستمرار ومواصلة التعاون المشترك لرفع كفاءة منظومة الطوارئ بالمحافظة بما يضمن وصول الخدمة الإسعافية إلى المواطنين فى أسرع وقت وبأعلى مستوى من الجاهزية.

من جانبه أكد الدكتور محمد الدخيلى أن لانشات الإسعاف النهري مزودة بأحدث أجهزة الإسعاف والتدخل الطبي، وتعمل بمحركات قوية تساهم في تسريع زمن الإستجابة للوصول للحالات الحرجة بسرعة فائقة وفى أقصر وقت، مما يقلل من معدلات الخطورة ويضاعف فرص إنقاذ المرضى والمصابين وتحقيق إستجابة فورية وحاسمة للحوادث والحالات الطارئة على إمتداد نهر النيل وخاصة فى المناطق البعيدة والجزر والقرى النيلية.

فى ختام اللقاء تم التأكيد على استمرار التنسيق بين المحافظة وهيئة الإسعاف لضمان رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى المراكز والمدن، وبما يلبى احتياجات الأهالى من خلال استمرار تطوير الخدمات الإسعافية ونشر وتوزيع وسائل الاستجابة السريعة بالمناطق ذات الاحتياج على الوجه الأكمل.