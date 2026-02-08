يسرا تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور ..شاهد

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة يسرا

خطفت الفنانة القديرة يسرا الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بدلة كلاسيك باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما زاد من أناقتها.

تزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.