سعر فستان إليسا في أحدث ظهور يثير الجدل.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة اللبنانية اليسا، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في إحدى الدول الأوروبية.

تفاصيل إطلالة إليسا

تألقت إليسا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش اللامع ذات اللون الذهبي.

قد حمل فستان إليسا توقيع مصمم الأزياء العالمي Elie Saab، فيما بلغ سعره 31,034 ريال سعودي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

انتعلت إليسا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت إليسا بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.