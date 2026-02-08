محافظ الوادى الجديد يتابع اختبارات الموسم الرابع من «كابيتانو مصر» بالاستاد الرياضي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم ، فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمقر الإستاد الرياضي بالمحافظة، بحضور الدكتور محمود سعد لاعب نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العليا للبرنامج، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

واطلع محافظ الوادى الجديد خلال جولته على سير الاختبارات وآليات التقييم الفني لاختيار العناصر المتميزة من النشء، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم المواهب الواعدة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المحافظات، لا سيما المناطق الحدودية، ضمن منظومة التنمية الرياضية الشاملة.

هذا وتستهدف الاختبارات مواليد عامي 2011 و2012 من أبناء المحافظة، على أن تُستكمل الاختبارات غدًا بمشاركة أبناء مركزي الداخلة والفرافرة.