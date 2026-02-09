قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إقالة ماهر الكنزاري من تدريب الترجي التونسي

ماهر الكنزاري
ماهر الكنزاري
رباب الهواري

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري، في خطوة جاءت بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الإدارة حمدي المدب. 

هذه الإقالة جاءت بعد سلسلة من الضغوط الجماهيرية والإعلامية نتيجة تراجع أداء الفريق وتذبذب نتائجه في الفترة الأخيرة.

وأكد النادي في بيان رسمي أن هوية الجهاز الفني الجديد سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مع التركيز على اختيار مدرب قادر على قيادة الترجي في المرحلة الحاسمة من الموسم، سواء على الصعيد المحلي أو في البطولات القارية القادمة.
 

هزيمة الترجي أمام الملعب المالي تُسرّع الإقالة

جاء قرار الإقالة رسميًا بعد الهزيمة المؤلمة التي تلقاها الترجي مساء الأحد في باماكو أمام الملعب المالي بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. هذه الخسارة فجّرت غضب الجماهير والإعلام، ووضعّت الجهاز الفني في مرمى الانتقادات، لتكون الشرارة التي أنهت مسيرة الكنزاري على رأس الإدارة الفنية لفريق باب سويقة.

وأشار متابعون إلى أن الترجي كان يمر بفترة صعبة من حيث الأداء والنتائج، ما جعل استمرار المدرب محل شك منذ عدة مباريات، قبل أن تؤكد الخسارة الأخيرة الحاجة الملحة لإجراء تغيير فني سريع.
 

المرحلة القادمة في انتظار الجهاز الفني الجديد

بينما يترقب جمهور الترجي الإعلان عن المدرب الجديد، أكدت إدارة النادي أنها تبحث عن شخصية قادرة على إعادة الاستقرار للفريق، وتحقيق النتائج المطلوبة محليًا وقاريًا. كما أشارت المصادر إلى أن التركيز سينصب على استعادة الانتصارات في المباريات القادمة لضمان حسم المراكز المهمة في دوري أبطال أفريقيا.
 

الترجي الآن أمام تحدٍ كبير، سواء في إعادة ترتيب أوراق الفريق أو استعادة ثقة جماهيره، التي عبرت عن دعمها للفريق رغم الغضب من نتائج الفترة الماضية


 

ماهر الكنزارى الترجي التونسي اخبار الرياضة

