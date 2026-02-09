قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات هاكاثون الرعاية الصحية الذكية بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات هاكاثون " الرعاية الصحية الذكية" بجامعة بنها تحت شعار “تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي” في الفترة من 9 حتى 11 فبراير  بمركز إبداع مصر الرقمية " كريتيفا".


يأتى ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مسارات الهاكاثون 

ويشارك فى الهاكاثون 35 فريق يمثلون 23 جامعة مصرية فى مسارات الهاكاثون المختلفة ، ويهدف  إلى تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل: (الذكاء الاصطناعي في التشخيص، المراقبة الصحية عن بُعد، الصحة النفسية والعافية، تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، حلول التطبيب عن بُعد، إنترنت الأشياء لرعاية كبار السن، تحليل وعرض البيانات الطبية).
من ناحية أخرى انتظمت الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة بنها حيث شهدت الكليات تواجد ملحوظ للطلاب لحضور المحاضرات النظرية والعملية.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  علي أهمية انتظام الدراسة بمختلف كليات الجامعة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني ، مشيرا إلى حرص  الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.
وأضاف الجيزاوي أن الجامعة  تنتهج خطط استحداث برامج جديدة بصفة مستمرة تتماشى مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها هاكاثون الرعاية الصحية الذكية

