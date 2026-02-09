قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة برلمانى لمواجهة فوضى الإعلانات الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والسكان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الانتشار الواسع وغير المنضبط للإعلانات الطبية والعلاجية على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات، والتي باتت تمثل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على الصحة العامة، في ظل غياب رقابة فعالة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية ، مشيراً إلى أن المنصات الرقمية والفضائيات أصبحت ساحة مفتوحة للإعلان عن أدوية ومكملات غذائية ووصفات علاجية غير معتمدة، وأجهزة طبية مجهولة المصدر، فضلًا عن الترويج لأشخاص غير مؤهلين يقدمون أنفسهم كأطباء أو خبراء علاج، مستخدمين عبارات مضللة مثل “علاج نهائي” و“بدون آثار جانبية” و“نتائج مضمونة”، في انتهاك صريح للقانون ولأبسط قواعد الممارسة الطبية.

وقال " مرشد " : إن خطورة هذه الإعلانات تمتد إلى استغلال آلام المرضى، خاصة مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، ودفعهم إلى التخلي عن العلاج الطبي السليم، ما يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية، ويشكل عبئًا إضافيًا على المنظومة الصحية، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة للمواطنين متسائلاً : ما الجهة المسؤولة عن الترخيص والرقابة على الإعلانات الطبية الرقمية والفضائية؟ ولماذا تُبث هذه الإعلانات دون مراجعة علمية أو طبية مسبقة؟ وما الإجراءات المتخذة ضد القنوات والمنصات التي تسمح ببث إعلانات طبية مضللة؟ وكيف يتم ضبط المحتوى الطبي المروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد بتفعيل رقابة صارمة ومسبقة على جميع الإعلانات الطبية والعلاجية ومنع بث أو نشر أي إعلان طبي دون موافقة رسمية من وزارة الصحة مع فرض عقوبات رادعة على القنوات والمنصات المخالفة وإنشاء وحدة وطنية لرصد المحتوى الطبي المضلل على السوشيال ميديا وإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر الإعلانات الطبية الوهمية مؤكداً أن ترك صحة المواطنين رهينة لإعلانات مضللة يمثل جريمة في حق المجتمع، وليس مجرد مخالفة إعلامية، ويحول الإعلام الرقمي والفضائي من وسيلة توعية إلى أداة ضرر.

كما طالب بإحالة هذا طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بشكل عاجل، وإلزام الحكومة بتقديم خطة واضحة وحاسمة لضبط هذا الملف حمايةً لصحة المواطنين

طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي الفضائيات المنصات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

فلسطين

رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات: الاستيطان توسّع بشكل كبير منذ اتفاق أوسلو

رئيس البرلمان الإيراني

رئيس البرلمان الإيراني: لا تفاوض على تخصيب اليورانيوم وقدراتنا الصاروخية

قصور الثقافة

مدير عام الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تكشف تفاصيل عروض نوادي المسرح بإقليم القناة

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد