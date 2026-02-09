محافظ الوادي الجديد: إدراج معهد تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق الجامعي العام المقبل

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين وفدًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة ميدانية استهدفت تفقد ومعاينة المقر المخصص لإنشاء "معهد الوادي الجديد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وجرى تفقد كافة مرافق المعهد للوقوف على مدى جاهزيته ومطابقته للمواصفات الفنية والهندسية والتقنية المطلوبة لبدء العملية التعليمية.

الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة



أكد المحافظ أن اختيار المقر جاء بناءً على دراسات دقيقة لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

وأعلن الزملوط، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، عقب الجولة، بأن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في تجهيز الصرح الجديد، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لمقر مديرية التضامن الاجتماعي القديم، والذي جرى اختياره ليكون مقرًا للمعهد.

أوضح أن هذا القرار يأتي في ضوء استراتيجية المحافظة لحسن استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من المنشآت الحكومية القائمة بما يخدم الصالح العام.

كشف المحافظ عن وجود تنسيق مستمر ومكثف بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على إدراج المعهد رسميًا ضمن منظومة التنسيق الإلكتروني، ليدخل الخدمة فعليًا مع بداية العام الجامعي المقبل 2026/ 2027.