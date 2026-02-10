قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم| تفاصيل
سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم
الزمالك ليس وحده.. كواليس مثيرة عن الأزمة المالية داخل الأهلي
رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات
روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
سيدان بمظهر رياضي .. ماذا تقدم جيلي بريفيس 2026؟

جيلي بريفيس 2026
جيلي بريفيس 2026
صبري طلبه

تقدم جيلي الصينية مجموعة واسعة من طرازاتها في الأسواق العالمية، مع اختلاف في التقينات الفنية ومستويات التجهيز، مع تنوع في عناصر التصميم، ومن بينها جيلي بريفيس 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم ذات الطابع الرياضي.

محرك جيلي بريفيس 2026

تعتمد جيلي بريفيس 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكوّن من أربع أسطوانات، يولد المحرك قوة تصل إلى 215 حصان، مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر.

جيلي بريفيس 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع القدرة على الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 6.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة.

أبعاد جيلي بريفيس 2026

تأتي جيلي بريفيس 2026 بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4,825 مم للطول الكلي، مع عرض يصل إلى 1,880 مم، وارتفاع يبلغ 1,469 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات طويلة بطول 2,800 مم، وجنوط ألومنيوم بقياس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، إلى جانب فتحة سقف.

جيلي بريفيس 2026

مقصورة جيلي بريفيس 2026

 تتوسط لوحة القيادة لسيارة جيلي بريفيس 2026 شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 13.2 بوصة، تدعم الاتصال عبر Apple CarPlay وتقنية Bluetooth، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بالكامل بقياس 10.2 بوصة.

جيلي بريفيس 2026

وتتوفر السيارة بمقاعد أمامية مع تعديل كهربائي، حيث يحصل مقعد السائق على 10 وضعيات، بينما يتوفر للراكب الأمامي 4 وضعيات، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، ونظام صوتي يضم حتى 12 مكبر صوت، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سيارة جيلي بريفيس 2026 وأنظمة الأمان والحماية 

تضم جيلي بريفيس 2026 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق التي تعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة، تشمل هذه الأنظمة نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية. 

جيلي بريفيس 2026

كما تتوفر وسائد هوائية بعدد أربع أو 6 وسائد حسب الفئة، وتدعم السيارة أنظمة المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني. 

وتشمل التجهيزات المتقدمة مساعد القيادة على الطرق السريعة، ونظام قراءة لافتات السرعة، ومساعد البقاء في المسار، مع كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، وحساسات ركن تسهّل عملية الاصطفاف.

