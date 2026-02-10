سيدان بمظهر رياضي .. ماذا تقدم جيلي بريفيس 2026؟

تقدم جيلي الصينية مجموعة واسعة من طرازاتها في الأسواق العالمية، مع اختلاف في التقينات الفنية ومستويات التجهيز، مع تنوع في عناصر التصميم، ومن بينها جيلي بريفيس 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم ذات الطابع الرياضي.

محرك جيلي بريفيس 2026

تعتمد جيلي بريفيس 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر، مكوّن من أربع أسطوانات، يولد المحرك قوة تصل إلى 215 حصان، مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر.

جيلي بريفيس 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع القدرة على الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 6.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة.

أبعاد جيلي بريفيس 2026

تأتي جيلي بريفيس 2026 بأبعاد خارجية تقدر بحوالي 4,825 مم للطول الكلي، مع عرض يصل إلى 1,880 مم، وارتفاع يبلغ 1,469 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات طويلة بطول 2,800 مم، وجنوط ألومنيوم بقياس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، إلى جانب فتحة سقف.

جيلي بريفيس 2026

مقصورة جيلي بريفيس 2026

تتوسط لوحة القيادة لسيارة جيلي بريفيس 2026 شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 13.2 بوصة، تدعم الاتصال عبر Apple CarPlay وتقنية Bluetooth، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بالكامل بقياس 10.2 بوصة.

جيلي بريفيس 2026

وتتوفر السيارة بمقاعد أمامية مع تعديل كهربائي، حيث يحصل مقعد السائق على 10 وضعيات، بينما يتوفر للراكب الأمامي 4 وضعيات، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، ونظام صوتي يضم حتى 12 مكبر صوت، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سيارة جيلي بريفيس 2026 وأنظمة الأمان والحماية

تضم جيلي بريفيس 2026 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق التي تعزز من مستوى الأمان أثناء القيادة، تشمل هذه الأنظمة نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية.

جيلي بريفيس 2026

كما تتوفر وسائد هوائية بعدد أربع أو 6 وسائد حسب الفئة، وتدعم السيارة أنظمة المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتشمل التجهيزات المتقدمة مساعد القيادة على الطرق السريعة، ونظام قراءة لافتات السرعة، ومساعد البقاء في المسار، مع كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، وحساسات ركن تسهّل عملية الاصطفاف.