المندوه: الزمالك يواجه ظروفًا صعبة ودعم الجماهير حاسم قبل مواجهة كايزر تشيفز

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم يمر بمرحلة صعبة في ظل ضغط المباريات والظروف غير المستقرة، مشددًا على أن جماهير القلعة البيضاء تمثل عنصر الحسم قبل المواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح المندوه، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك اعتاد التعامل مع التحديات، مؤكدًا أن اللاعبين يمتلكون القدرة على تجاوز الظروف الحالية وتحقيق النتائج الإيجابية، رغم تكدس المباريات وضيق الوقت.

وأشار إلى أن دعم الجماهير في المباراة المقبلة يعد أمرًا بالغ الأهمية، موضحًا أن الفوز على كايزر تشيفز يمثل هدفًا أساسيًا في مشوار الفريق بالبطولة القارية، وأن جماهير الزمالك كانت ولا تزال السلاح الأقوى للنادي، لما تقدمه من مساندة خالصة دون انتظار مقابل.

وتطرق أمين صندوق الزمالك إلى الأوضاع الإدارية والمالية، مؤكدًا أن النادي يمر بمرحلة صعبة وغير مستقرة، وأن مجلس الإدارة نجح منذ توليه المسؤولية في توفير أكثر من 2.5 مليار جنيه، مع السعي المستمر لحل عدد من الأزمات التي تواجه النادي.

وشدد المندوه على أهمية توحيد الصفوف داخل الزمالك خلال المرحلة الحالية، مطالبًا جميع المنتمين للنادي بضرورة تغليب المصلحة العامة وإنكار الذات، في ظل التحديات القوية التي تواجه مجلس الإدارة، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي هو عودة الزمالك إلى وضع أفضل وأكثر استقرارًا، خاصة في ظل منافسته على ثلاث بطولات هذا الموسم، موجّهًا رسالة لجماهير القلعة البيضاء بضرورة استمرار الدعم، من أجل تحقيق حلم الاستقرار والنجاح للنادي.