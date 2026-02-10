ياسر جلال: دوري في «الاختيار» أفضل ما قدمته بحياتي

أكد الفنان ياسر جلال أن الحكم على النشاط الفني لأي ممثل يجب أن يكون قائمًا على مدى تنوع الأدوار التي يقدمها، وليس الاكتفاء بتكرار نمط واحد من الأعمال، موضحًا أنه اعتذر عن عدد من العروض الدرامية مؤخرًا حرصًا على الحفاظ على التنوع في مشواره الفني.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، شدد ياسر جلال على أن هويته الفنية لا تتغير بتغير المناصب، قائلًا: «قبل دخول مجلس الشيوخ أنا فنان، وأثناء المجلس أنا فنان، وبعد المجلس سأظل فنانًا».

وأشار جلال إلى أن تنوع الأدوار يعكس قدرات الممثل الحقيقية ويبرز مهارته في تقديم شخصيات مختلفة، متوقفًا عند تجربته في مسلسل «الاختيار»، التي جسد خلالها شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياها من أعظم الأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية.

واختتم حديثه مؤكدًا فخره بهذه التجربة، قائلًا: «كنت سعيد الحظ بتجسيد شخصية عظيمة، مخلصة ومحترمة، وأتشرف بأنها أفضل دور قدمته في حياتي، وسأظل أعتز به دائمًا».