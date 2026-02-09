ياسر جلال: جوهر التمثيل يكمن في التنوع.. ونجاح الممثل يُقاس بقدرته على تقديم شخصيات مختلفة

أكد الفنان ياسر جلال، أنه "أنا سعيد بمسلسلي الجديد "كلهم بيحبوا مودي، والذي سيعرض في موسم رمضان القادم، مشيرا إلى أن الفنان عليه أن يقدم أشكال متنوعة من الفن، وهو ما تعلمناه من كبار الفنانين.

وقال ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن جوهر التمثيل يكمن في التنوع، وأن نجاح الممثل يُقاس بقدرته على تقديم شخصيات مختلفة ومؤثرة، مشيرًا إلى حرصه الدائم على التجديد وتجنب التكرار عبر التعاون مع مخرجين وكتّاب يقدمون رؤى فنية متنوعة.



وتابع الفنان ياسر جلال، أن الفنان الكبير أحمد زكي كان فنان عظيم وقدم أعمال كبيرة منها تجسيد شخصية الرئيس السادات والرئيس جمال عبد الناصر، وحققت نجاح كبير.