رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال زراعة النخيل بكلية التربية بكفر سعد |صور

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أعمال زراعة النخيل بكلية التربية بكفر سعد وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة مثمرة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشارك في الجولة، الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتور على عبد النبي وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن زراعة أشجار النخيل تأتي بهدف تحسين البيئة الجامعية ولمواجهة التحديات والتغيرات المناخية، وزيادة المساحات الخضراء، ونشر الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلي توفير بيئة جامعية تساعد الطلاب علي الإبداع والابتكار.

وأشار إلي أن جامعة بنها تسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة التي تقوم بها بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة في الجامعة وتحويلها لقيمة مضافة ذات مردود إيجابي علي البيئة.

من جانبه أضاف الدكتور طه عاشور أن زراعة النخيل بالحرم الجامعي بكفر سعد يعد انعكاسًا لدور الجامعة المجتمعي في الحفاظ على البيئة وتوفير المناخ المناسب، وزيادة رقعة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي التي يترتب عليها خفض البصمة الكربونية.