محمد سامي: فيلم «سيفن دوجز» قد يغير طريقة التفكير في صناعة السينما

أشاد المخرج محمد سامي بالتريلر الرسمي لفيلم «Seven Dogs»، مؤكدًا أنه من أكثر التريلرات التي جذبته على مدار مسيرته، لما يحمله من عناصر فنية متكاملة على مستوى الصورة والإخراج والديكور والإنتاج والمونتاج.

وكتب محمد سامى، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «تريلر فيلم سيفن دوجز، أكتر تريلر فيلم عربى شدنى فحياتى بدون مبالغة، كم جذب غير عادى، صورة وإخراج وديكور وإنتاج ومونتاج مبهرين لدرجة استمتاع غير عادية، التريلر فى جودة أفلام هوليوود، مبروك إخواتى وصحابى كريم عبد العزيز وأحمد عز اللى بيشرفونا طول الوقت، تحية من قلبى لأبو ناصر على الفيلم ده اللى شكله هيغير طريقة التفكير فى الصناعة، مستنى أتفرج على الفيلم بفارغ الصبر».



ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، سليمان خان، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد وآخرون.

وتدور أحداث The Seven Dogs حول شخصية خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يضطر للتعاون مع غالي أبو داود، أحد عناصر عصابة «الكلاب السبعة»، في مهمة خطيرة لمواجهة شبكات تجارة المخدرات، وهو ما يضع الطرفين أمام سلسلة من التحديات والأزمات المعقدة.