مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
توك شو

محمد سامي: فيلم «سيفن دوجز» قد يغير طريقة التفكير في صناعة السينما

محمد سامي
محمد سامي
منار نور

أشاد المخرج محمد سامي بالتريلر الرسمي لفيلم «Seven Dogs»، مؤكدًا أنه من أكثر التريلرات التي جذبته على مدار مسيرته، لما يحمله من عناصر فنية متكاملة على مستوى الصورة والإخراج والديكور والإنتاج والمونتاج.

وكتب محمد سامى، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «تريلر فيلم سيفن دوجز، أكتر تريلر فيلم عربى شدنى فحياتى بدون مبالغة، كم جذب غير عادى، صورة وإخراج وديكور وإنتاج ومونتاج مبهرين لدرجة استمتاع غير عادية، التريلر فى جودة أفلام هوليوود، مبروك إخواتى وصحابى كريم عبد العزيز وأحمد عز اللى بيشرفونا طول الوقت، تحية من قلبى لأبو ناصر على الفيلم ده اللى شكله هيغير طريقة التفكير فى الصناعة، مستنى أتفرج على الفيلم بفارغ الصبر».


ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، سليمان خان، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد وآخرون.

وتدور أحداث The Seven Dogs حول شخصية خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يضطر للتعاون مع غالي أبو داود، أحد عناصر عصابة «الكلاب السبعة»، في مهمة خطيرة لمواجهة شبكات تجارة المخدرات، وهو ما يضع الطرفين أمام سلسلة من التحديات والأزمات المعقدة.

محمد سامي كريم عبد العزيز احمد عز سيغن دوج

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

