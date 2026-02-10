قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 250 جنيه .. أسعار الأضاحي لعام 2026 في الأسواق

سعر اللحوم
سعر اللحوم
منار عبد العظيم

مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2026، يترقب المواطنون الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصًا مع اختلاف أنواع الأضاحي وتفاوت أسعارها بين المواشي المختلفة. 

وتظل التكلفة الفعلية لتربية الحيوانات والتأثيرات الاقتصادية على الفلاحين من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار النهائية.

أسعار الأضاحي 2026: الفئات المختلفة

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن التوقعات الخاصة بأسعار الأضاحي هذا العام، موضحًا أن الأسعار ستتفاوت وفقًا لنوع الحيوان وتكلفة التربية والعرض والطلب في السوق:

الضأن: أكثر الأضاحي طلبًا، وسيتراوح سعر الكيلو قبل العيد حوالي 210 جنيه.

الماعز: يتراوح سعر الكيلو بين 250 و260 جنيهًا، وهو من الأضاحي المفضلة لدى كثير من الأسر.

البقر: يتوقع أن يصل سعر كيلو اللحمة البقري إلى 180 جنيهًا.

الجاموسي: يصل سعر كيلو اللحمة الجاموسي إلى 160 جنيهًا.

الجمال: أسعار الجمال تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو، وهو الخيار الأقل تكلفة مقارنة ببقية الأصناف.

تأثير تكلفة التربية على الأسعار

أوضح نقيب الفلاحين أن ارتفاع تكلفة التربية لا يعني بالضرورة زيادة أسعار اللحوم في الأسواق، إذ يتحمل الفلاح أعباء كبيرة:

في بعض الحالات، تكلفة إنتاج كيلو اللحمة تصل إلى 400 جنيه، بينما يباع بسعر 200 جنيه فقط، ما يعكس فجوة كبيرة بين التكلفة والسعر الفعلي.

الفلاح الذي يبيع العجل قائمًا بسعر 175 جنيهًا قد يتعرض لخسائر كبيرة إذا كانت تكلفة العجل تصل إلى 90 ألف جنيه، بينما يتم بيعه أقل من 60 ألف جنيه.

تحديات الفلاحين وخسائر السوق المحلي

رغم هذه الخسائر، أسعار اللحوم في السوق لا تتأثر بشكل كبير بسبب توفر اللحوم المستوردة، والتي تمثل ضغطًا على الأسعار المحلية، مما يحد من قدرة الفلاح على رفع الأسعار بشكل مستقل.

وأكد أبو صدام أن الفلاحين يحاولون مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تطوير أساليب التربية وتقليل التكاليف، لضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين خلال عيد الأضحى.

