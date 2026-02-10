بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة الأندية العربية للكيك بوكسينج بالقاهرة

بدأت الوفود المشاركة في البطولة العربية للأندية للكيك بوكسينج في الوصول إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في المنافسات التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري بإستاد القاهرة الدولي.

ووصل اليوم مسئولي الاتحاد العربي للكيك بوكسينج وبعثة دولة لبنان للمشاركة في البطولة العربية للأندية العربية للكيك بوكسينج حيث ضم الوفد عبدالرحمن الريس، رئيس الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينج، رياض الرطل، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمحترفين ACS، علاء بورسلان، رئيس نادي APR Academy، وذلك بصحبة فريق لبنان المشارك في البطولة.

يأتي هذا الحضور تأكيدا على المكانة الكبيرة التي أصبحت تحتلها مصر كعاصمة للكيك بوكسينج العربي، ودورها الرائد في توحيد الصفوف ودعم انتشار اللعبة على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يتم الميزان الرسمي للبطولة غدا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا على أن تنطلق المنافسات على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.