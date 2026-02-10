قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
رياضة

بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة الأندية العربية للكيك بوكسينج بالقاهرة

عبدالله هشام

بدأت الوفود المشاركة في البطولة العربية للأندية للكيك بوكسينج في الوصول إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في المنافسات التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري بإستاد القاهرة الدولي.

ووصل اليوم مسئولي الاتحاد العربي للكيك بوكسينج وبعثة دولة لبنان للمشاركة في البطولة العربية للأندية العربية للكيك بوكسينج حيث ضم الوفد عبدالرحمن الريس، رئيس الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينج، رياض الرطل، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمحترفين ACS، علاء بورسلان، رئيس نادي APR Academy، وذلك بصحبة فريق لبنان المشارك في البطولة.

يأتي هذا الحضور تأكيدا على المكانة الكبيرة التي أصبحت تحتلها مصر كعاصمة للكيك بوكسينج العربي، ودورها الرائد في توحيد الصفوف ودعم انتشار اللعبة على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يتم الميزان الرسمي للبطولة غدا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا على أن تنطلق المنافسات على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

كأس العالم الأولمبياد الخاص باريس 2026 بطولة الأندية العربية للكيك بوكسينج بالقاهرة بطولة الأندية العربية للكيك بوكسينج الكيك بوكسينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

