نائب محافظ بني سويف يشهد افتتاح مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، فعاليات افتتاح مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يُعقد تحت رعاية كل من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي تستضيفها محافظة بني سويف خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، تحت عنوان"الذكاء الاصطناعي والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة.. رؤى وتحديات".

حضر الافتتاح :اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس المؤتمر، الدكتور أحمد درويش رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والدكتورة هبة كمال أمين عام المؤتمر، والدكتورة رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وليد نادي أمين سر المؤتمر ومدير إدارة برامج الصم وذوي الإعاقة الذهنية بالإدارة العامة للتمكين الثقافي، الدكتورة إيمان هاشم مسؤول شؤون الإعاقة بمجلس الشباب المصري، سيد سعد مدير وحدة شؤون الإعاقة ومنسق عام المؤتمر بمحافظة بني سويف، أحمد حلمي رئيس قصر ثقافة بني سويف، أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين بقضايا الإعاقة والتمكين الثقافي.

وفي كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للحضور، مؤكدًا أن استضافة المحافظة لهذا المؤتمر تعكس اهتمام الدولة ووزارة الثقافة والمحافظة بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على دمجهم ثقافيًا ومجتمعيًا، والاستفادة من أدوات العصر الحديث وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لدعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وشمولًا.

وأشار نائب المحافظ إلى أن بني سويف تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف دمجهم في مختلف مناحي الحياة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة لهم، بما يتسق مع توجهات الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معربًا عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير آليات التمكين الثقافي والتكنولوجي لذوي الإعاقة.

كما تفقد نائب المحافظ ومساعد الوزير المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يضم عددًا من المشغولات اليدوية والحرفية والتطريز والملابس من إنتاج أشخاص من ذوي الإعاقة من طلبة المدارس والجمعيات الأهلية، مشيدين بجودة الأعمال المعروضة وما تعكسه من مهارات وإبداعات تستحق الدعم والرعاية.

وخلال المؤتمر، ألقى اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة كلمة، أكد خلالها أن اختيار الذكاء الاصطناعي محورًا للمؤتمر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن ذوي الهمم شركاء أصيلون في بناء المستقبل، وأن التمكين الثقافي يمثل الأساس الحقيقي لأي دمج مجتمعي مستدام، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تشكل جسرًا حقيقيًا لفتح آفاق جديدة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة في الإبداع والتعلم والمشاركة الثقافية الفاعلة.

كما شهدت فعاليات المؤتمر تكريم عدد من النماذج المشرفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة وعزيمتهم الملهمة، وهم الكابتن عبد النبي حسن من ذوي الإعاقة الحركية وأحد أفضل لاعبي الكرة الطائرة جلوس على مستوى العالم، والدكتورة زينب محمد حسين من ذوي الإعاقة البصرية أستاذ بكلية الإعلام ولها دور بارز في نشر الوعي المجتمعي، والدكتورة أمنية محسن من ذوي الإعاقة الحركية والحاصلة على درجة الدكتوراه ولها إسهامات واضحة في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، والدكتور المهندس أشرف فاروق من ذوي الإعاقة الحركية وصاحب خبرات متميزة في مجالات الهندسة والتنمية والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب الفنان أحمد محمود الذي حوّل إعاقته إلى قصة نجاح في مجال النحت الخشبي والتصميم والرياضة.

كما تم تبادل الدروع، حيث قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة درعًا تكريميًا للسيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف تقديرًا لدعمه ورعايته لملف ذوي الإعاقة، ودرعًا آخر لرئيس المؤتمر الدكتور مسعود شومان، تقديرًا لجهوده العلمية والتنظيمية المتميزة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ سيد سعد منسق عام المؤتمر بالمحافظة، أن المؤتمر يتضمن على مدار أيامه الثلاثة عددًا من الجلسات البحثية المتخصصة التي تناقش دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساندة في التمكين الثقافي والتعليمي والتشخيص المبكر والتربية الخاصة في عصر الثقافة الرقمية، إلى جانب مائدة مستديرة تستعرض تجارب واقعية ورؤى مستقبلية لدعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن جلسة ختامية لإصدار التوصيات وجولة سياحية للمعالم الأثرية بمحافظة بني سويف.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية،قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة عرضًا فنيًا مميزًا، عكس قدرة أبنائنا من ذوي الإعاقة على الإبداع والتعبير والتواصل من خلال الفن والموسيقى، وسط إشادة واسعة من الحضور.