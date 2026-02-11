قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون العمل 2025 يُواجه الفوضى في التعيين وإعلانات الوظائف | تفاصيل
انقسام داخل إدارة الأهلي بسبب أسامة هلال .. تفاصيل
الأسطول الخفي .. حيلة أمريكية للضغط على إيران قبل الجولة الثانية من المفاوضات
خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية
حسام حسن يشكر أشرف صبحي على ما قدّمه خلال عمله وزيرًا للرياضة.. ماذا قال؟
أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور
ولا في خيالنا .. أحمد دياب يكشف حقيقة إلغاء الدوري المصري
«ما تشمّمني طعم الجمهور تاني»| شوبير: أعيدوا المباريات لملعبها الطبيعي.. والمُشجّع أولاً
تفاصيل إعارة بلال عطية لـ «ريال راسينج» الإسباني .. وشروط الموسم المقبل
أزمة أمريكية بسبب السوشيال الميديا.. حذف منشور لنائب «ترامب» يعترف بإبادة الأرمن
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 200 جندي لتدريب الجيش النيجيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن هيونداي إلنترا CN8 الجيل الجديد |شاهد

هيونداي النترا CN8 موديل 2027
هيونداي النترا CN8 موديل 2027
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة هيونداي النترا CN8 موديل 2027 خلال اختبارها ، وتنتمي النترا CN8 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتم رصدها علي طرق كوريا وأمريكا مؤخراً.

هيونداي النترا CN8 موديل 2027

تصميم هيونداي النترا CN8 موديل 2027

زودت سيارة هيونداي النترا CN8 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، استلهام عناصر بصرية من السيارة الاختبارية الرائعة N Vision 74 خاصة الإضاءة الأمامية والخلفية، وبها شريط ضوئي ممتد بعرض الواجهة، ولمسات LED بنمط بكسلي تعطي طابع تقني واضح، وبها خط سقف أقل انحدار مما قد يحسن مساحة الرأس في الخلف بدون التضحية بالشكل الرياضي العام.

هيونداي النترا CN8 موديل 2027

وتم إعادة تصميم لوحة القيادة وطريقة عرض المعلومات بـ هيونداي النترا CN8 موديل 2027، وبها شاشة مركزية كبيرة منفصلة بتصميم عائم تشبه الأجهزة اللوحية، وبها نظام تشغيل أندرويد جديد باسم Pleos Connect بواجهة استخدام قريبة من الهواتف الذكية، وبها متجر تطبيقات خاص بالسيارة وإمكانيات توسع برمجي أكبر .

محرك هيونداي النترا CN8 موديل 2027

هيونداي النترا CN8 موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي النترا CN8 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي النترا CN8 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي النترا CN8 موديل 2027، أنظمة قيادة شبه ذاتية من المستوى الثاني، تسمح بالقيادة بدون استخدام اليدين في ظروف معينة .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 على يد تشونج جو-يونج في كوريا الجنوبية، وتحولت من تجميع سيارات فورد كورتينا عام 1968 إلى قوة عالمية بعد إنتاج أول سيارة محلية "بوني" عام 1975، وركزت على الجودة والموثوقية، وتوسعت عالمياً عبر تصدير هيونداي إكسيل عام 1986، واستحوذت على كيا عام 1998 ، والريادة في السيارات الكهربائية هيونداي أيونك.

وجدير بالذكر ان هيونداي تطورت لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات عالمياً، مع التركيز حالياً على التنقل الذكي والاستدامة.

هيونداي النترا CN8 النترا CN8 موديل 2027 النترا هيونداي النترا CN8 موديل 2027 تصميم هيونداي النترا CN8 محرك هيونداي النترا CN8 تاريخ شركة هيونداي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

ترشيحاتنا

الإعصار المداري باسيانغ

إعصار باسيانغ يودي بحياة 8 أشخاص ويخلف خسائر واسعة في الفلبين

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: استمرار تعافي القطاع بالمنطقة مع نمو 3% في 2025 مع تسجيل مصر أعلى معدل نمو سياح

وزيرة البيئة

دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية ضمن التشكيل الوزاري الجديد

بالصور

شرب القهوة يوميًا قد يُقلل خطر الإصابة بالخرف .. دراسة تكشف مفاجأة

فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة
فوائد شرب القهوة يوميا في حماية الذاكرة

السمنة ترفع خطر الوفاة بالأمراض المُعدية بنسبة 70% .. تهديد صحي عالمي

تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية
تأثير السمنة في الإصابة بالأمراض المعدية

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد