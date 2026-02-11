كل ما تريد معرفته عن هيونداي إلنترا CN8 الجيل الجديد |شاهد

ظهرت سيارة هيونداي النترا CN8 موديل 2027 خلال اختبارها ، وتنتمي النترا CN8 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتم رصدها علي طرق كوريا وأمريكا مؤخراً.

هيونداي النترا CN8 موديل 2027

تصميم هيونداي النترا CN8 موديل 2027

زودت سيارة هيونداي النترا CN8 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، استلهام عناصر بصرية من السيارة الاختبارية الرائعة N Vision 74 خاصة الإضاءة الأمامية والخلفية، وبها شريط ضوئي ممتد بعرض الواجهة، ولمسات LED بنمط بكسلي تعطي طابع تقني واضح، وبها خط سقف أقل انحدار مما قد يحسن مساحة الرأس في الخلف بدون التضحية بالشكل الرياضي العام.

هيونداي النترا CN8 موديل 2027

وتم إعادة تصميم لوحة القيادة وطريقة عرض المعلومات بـ هيونداي النترا CN8 موديل 2027، وبها شاشة مركزية كبيرة منفصلة بتصميم عائم تشبه الأجهزة اللوحية، وبها نظام تشغيل أندرويد جديد باسم Pleos Connect بواجهة استخدام قريبة من الهواتف الذكية، وبها متجر تطبيقات خاص بالسيارة وإمكانيات توسع برمجي أكبر .

محرك هيونداي النترا CN8 موديل 2027

هيونداي النترا CN8 موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي النترا CN8 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي النترا CN8 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي النترا CN8 موديل 2027، أنظمة قيادة شبه ذاتية من المستوى الثاني، تسمح بالقيادة بدون استخدام اليدين في ظروف معينة .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور عام 1967 على يد تشونج جو-يونج في كوريا الجنوبية، وتحولت من تجميع سيارات فورد كورتينا عام 1968 إلى قوة عالمية بعد إنتاج أول سيارة محلية "بوني" عام 1975، وركزت على الجودة والموثوقية، وتوسعت عالمياً عبر تصدير هيونداي إكسيل عام 1986، واستحوذت على كيا عام 1998 ، والريادة في السيارات الكهربائية هيونداي أيونك.

وجدير بالذكر ان هيونداي تطورت لتصبح واحدة من أكبر مصنعي السيارات عالمياً، مع التركيز حالياً على التنقل الذكي والاستدامة.