مرور القاهرة يعلن تحويلات مرورية بسبب أعمال محور شينزو آبي
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | طرح سيارة أودي Q4 الكهربائية بتحديثات خفية .. تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بدأ عام 2026 بهدوء حذر في أكبر سوق للسيارات الكهربائية عالميًا، حيث واجه عمالقة الصناعة الصينية مثل "BYD و"إكسبنج" و"شاومي" تراجعًا ملحوظًا في مبيعات شهر يناير.

كشفت صور تجسسية حديثة في أوروبا عن اقتراب إطلاق النسخة المحدثة (Facelift) من سيارة أودي Q4 e-tron وطرازها الرياضي "سبورتباك"، حيث تظهر السيارة بتمويهات بسيطة تشير إلى أن التغييرات لن تقتصر على الشكل الخارجي فحسب.

تستعد شركة BMW لإطلاق نسخة محدثة (Facelift) من طراز X1 لعام 2026، حيث استعارت السيارة ملامح تصميمها من شقيقتها الكبرى الكهربائية iX3 القادمة ضمن فئة "Neue Klasse".

كشفت شركة سوزوكي في أوروبا عن النسخة المحدثة من طراز “أكروس” لعام 2026، وهي السيارة التي تعد ثمرة التعاون الاستراتيجي مع تويوتا. تأتي أكروس الجديدة كنسخة مطابقة تقريبًا لطراز "تويوتا RAV4 Adventure"، حيث تتشارك معها المنصة والهيكل والتقنيات الميكانيكية، لكنها تحمل شعار سوزوكي وواجهة أمامية بلمسات خاصة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوق السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية أودي Q4 الكهربائية سيارة SUV كهربائية تويوتا RAV4 سوزوكي SUV الجديدة كيا سيراتو

بالصور

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

