أخبار السيارات | طرح سيارة أودي Q4 الكهربائية بتحديثات خفية .. تباطؤ مفاجئ يضرب سوق السيارات الكهربائية بالصين

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بدأ عام 2026 بهدوء حذر في أكبر سوق للسيارات الكهربائية عالميًا، حيث واجه عمالقة الصناعة الصينية مثل "BYD و"إكسبنج" و"شاومي" تراجعًا ملحوظًا في مبيعات شهر يناير.

كشفت صور تجسسية حديثة في أوروبا عن اقتراب إطلاق النسخة المحدثة (Facelift) من سيارة أودي Q4 e-tron وطرازها الرياضي "سبورتباك"، حيث تظهر السيارة بتمويهات بسيطة تشير إلى أن التغييرات لن تقتصر على الشكل الخارجي فحسب.

تستعد شركة BMW لإطلاق نسخة محدثة (Facelift) من طراز X1 لعام 2026، حيث استعارت السيارة ملامح تصميمها من شقيقتها الكبرى الكهربائية iX3 القادمة ضمن فئة "Neue Klasse".

كشفت شركة سوزوكي في أوروبا عن النسخة المحدثة من طراز “أكروس” لعام 2026، وهي السيارة التي تعد ثمرة التعاون الاستراتيجي مع تويوتا. تأتي أكروس الجديدة كنسخة مطابقة تقريبًا لطراز "تويوتا RAV4 Adventure"، حيث تتشارك معها المنصة والهيكل والتقنيات الميكانيكية، لكنها تحمل شعار سوزوكي وواجهة أمامية بلمسات خاصة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.