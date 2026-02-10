قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
برلماني: التكامل بين الوزارات هو مفتاح تحقيق المستهدفات الاقتصادية

هاني حسين

قال النائب أحمد سمير زكريا نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إنّ أي حكومة تتولى السلطة التنفيذية يجب أن تضع رؤية واضحة ومحددة لـ الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تمثل الركيزة الأساسية لأي أداء اقتصادي ناجح، ولا يمكن التعامل مع الملفات الاقتصادية بصورة مجزأة أو منفصلة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ جميع محاور السلطة التنفيذية يجب أن تعمل في إطار هدف اقتصادي موحد، بحيث تتكامل سياسات الصناعة مع الاستثمار والسياسة المالية، مشددًا على أن غياب هذا الترابط يؤدي إلى تضارب في القرارات، مثل السعي لجذب الاستثمارات في الوقت الذي يتم فيه رفع الأعباء الضريبية، وهو ما يضعف الثقة في مناخ الاستثمار.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن زيادة الضرائب لا تخدم الاستثمار ولا تحقق الاستقرار في المعدلات الاقتصادية، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى وضوح واستقرار تشريعي يمكنه من إعداد دراسات جدوى دقيقة، دون أن يفاجأ بتغييرات مفاجئة في القوانين أو النظم الضريبية، معتبرًا أن عدم الاستقرار التشريعي يمثل مشكلة حقيقية أمام الاقتصاد.

وأشار إلى أن بعض القوانين الاقتصادية الحالية تتضمن تعارضات تؤثر سلبًا على الأداء العام، لافتًا إلى أهمية إعادة النظر في الملفات المرتبطة بوثيقة ملكية الدولة، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتبار ذلك جزءًا من معالجة أعمق للمشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري.
 

وقال النائب أحمد سمير زكريا نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إنّ الاستثمار شهد تحولات جوهرية على المستوى العالمي، ولم يعد قائمًا على مجرد عرض الفرص داخل الدولة، بل أصبح يعتمد على استهداف مجالات بعينها تسعى الدولة لجذبها، من خلال البحث المباشر عنها وتقديم حوافز تنافسية تميزها عن غيرها من الدول.

وأضاف، أنّ وجود وزراء جدد للاستثمار والصناعة والتخطيط يمثل فرصة لتبني هذا المفهوم الحديث، مشيرًا إلى أن السياسات الاستثمارية يجب أن تكون موجهة وواضحة، وتعتمد على تحديد القطاعات المستهدفة بدقة، وربطها بخطط التنمية الشاملة للدولة.

وأكد نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية أهمية ربط ملفات الصحة والتعليم بحال المواطن المصري، من خلال تحقيق تكامل فعلي بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في الاستثمارات الخاصة في هذين القطاعين، بما يتماشى مع احتياجات القرى والنجوع.

وأشار إلى أن نقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة إلى المستشفيات الحكومية يمثل عنصرًا حاسمًا في تطوير الخدمات، موضحًا أن جوهر القضية يكمن في إدارة الملفات بكفاءة.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الحكومات، أكد أن العمل التنفيذي لا يمكن تصنيفه على أنه ناجح بنسبة كاملة أو فاشل بالكامل، معتبرًا أن الأداء يجب تقييمه في ضوء الضغوط الاقتصادية، التي حققت الحكومة في ظلها مستوى من النجاح.

