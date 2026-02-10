شعبة المواد الغذائية: 125 جنيها هو السعر العادل لبيع طبق البيض

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه تم رصد ارتفاع في أسعار البيض خلال الأسبوع الماضي وسعر طبق التقديم في البيض ارتفع 7 جنيه خلال أسبوع بمعدل جنيه يوميا .



وقال حازم المنوفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" البيض البلدي شهد ارتفاعات تجاوزن 25 جنيه في الطبق ".



وتابع حازم المنوفي :" طبق البيض يستهلك في المتوسط 6 كيلو علف وسعر كيلو العلف 18 جنيه وتكلفة الطبق الفعلية حوالي 108 جنيه ، والسعر العادل والمنطقي للبيع للمستهلك 125 جنيه ".

وأكمل حازم المنوفي :" إحنا داخلين على شهر رمضان وهدفنا الحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل المواطن زيادات غير مبررة في الأسعار ".



ولفت حازم المنوفي :" نامل في حدوث حالة استقرار في الاسعار بما يحقق مصلحة المواطن والإنتاج المحلي ".