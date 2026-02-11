قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة للخبز المدعم ويشدد على جودة الخدمة واستمرار العمل

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة للخبز المدعم بشارع عبد السلام عارف بجوار سوق الجملة بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى جودة الخبز والخدمة المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ  على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المخبز والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين منظومة الخبز وتقديم خدمة تموينية متميزة تحفظ حقوق المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مشددا على عمل المخبز طوال اليوم دون تعطيل، ومناشدا المواطنين الالتزام بالدور والنظام والتعاون لمنع التكدس أمام المخبز.

وأكد المحافظ أن المتابعة اليومية الميدانية للمخابز تأتي في إطار الحرص على الالتزام بالضوابط التموينية المقررة، وعلى رأسها الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز، والجودة العالية وصرف الحصة المقررة لكل بطاقة تموينية، مع التشديد على عدم صرف الخبز المدعم لأكثر من بطاقة لنفس المواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المحافظ  أن تشغيل مخبز المحافظة يأتي ضمن خطة متكاملة لدعم منظومة الخبز وتخفيف الضغط عن باقي المخابز، وتحقيق الاستقرار في تقديم الخدمة التموينية، مشيرًا إلى استمرار الجولات التفقدية المفاجئة لمتابعة الأداء على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي معوقات.

