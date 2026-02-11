محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة للخبز المدعم ويشدد على جودة الخدمة واستمرار العمل

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة للخبز المدعم بشارع عبد السلام عارف بجوار سوق الجملة بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى جودة الخبز والخدمة المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المخبز والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين منظومة الخبز وتقديم خدمة تموينية متميزة تحفظ حقوق المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مشددا على عمل المخبز طوال اليوم دون تعطيل، ومناشدا المواطنين الالتزام بالدور والنظام والتعاون لمنع التكدس أمام المخبز.

وأكد المحافظ أن المتابعة اليومية الميدانية للمخابز تأتي في إطار الحرص على الالتزام بالضوابط التموينية المقررة، وعلى رأسها الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز، والجودة العالية وصرف الحصة المقررة لكل بطاقة تموينية، مع التشديد على عدم صرف الخبز المدعم لأكثر من بطاقة لنفس المواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المحافظ أن تشغيل مخبز المحافظة يأتي ضمن خطة متكاملة لدعم منظومة الخبز وتخفيف الضغط عن باقي المخابز، وتحقيق الاستقرار في تقديم الخدمة التموينية، مشيرًا إلى استمرار الجولات التفقدية المفاجئة لمتابعة الأداء على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي معوقات.