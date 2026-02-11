بعد ظهورها في معرض الدفاع العالمي.. هل تقترب إف-35 الشبحية من السرب السعودي؟

قالت الإعلامية إيمان الحويزي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن المشهد الذي أشعل منصات التواصل الاجتماعي في فبراير 2026 لم يكن مجرد عرض.

وأوضحت الحويزي أن فريق رادار التسلح رصد شعار القوات الجوية السعودية على واحدة من أقوى مقاتلات الأرض، وهي المقاتلة الشبحية من طراز إف-35، مشيرة إلى أن هذا الحدث يأتي بعد موافقة الإدارة الأمريكية أواخر 2025، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن المقاتلة الشبحية تبدو أقرب إلى الانضمام الفعلي إلى السرب السعودي، حيث تشير التقارير إلى صفقة تاريخية محتملة تشمل 48 طائرة من الجيل الخامس، تتميز بقدرات متقدمة لا تقتصر على القتال فقط، بل تشمل إدارة ساحة المعركة بالذكاء الاصطناعي والتخفي الكامل عن الرادار.

ولفتت الحويزي إلى أن ظهور هذه المقاتلة بالهوية السعودية هو إعلان صريح عن مرحلة جديدة من التكامل الدفاعي، قد يعيد صياغة موازين القوى في سماء المنطقة.

واختتمت الحويزي بالتساؤل حول ما إذا كانت إف-35 ستكون جوهرة تاج الدفاع السعودي القادمة، داعية المتابعين للمشاركة بتوقعاتهم.