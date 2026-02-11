حملات نظافة وإنارة مكثفة وشاملة في بيلا وقراها بكفر الشيخ | صور

تابعت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملات النظافة والإنارة المكثفة والشاملة بالمدينة والقرى، بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القري، للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة العامة.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة بيلا، بتكثيف أعمال النظافة برفع مخلفات وتراكمات القمامة وتفريغ الحاويات بشوارع المدينة الرئيسية والجانبية ورصد أماكن تجمعات القمامة ومخلفات الأشجار وإزالتها، ونقل كافة تراكمات القمامة والمخلفات إلي المقلب العمومي بالمدينة، مع استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم حفاظا على المدينة ونظافتها.

وفي قطاع الإنارة العامة، واصل مجلس مدينة بيلا رفع كفاءة منظومة الإنارة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جري صيانة الكشافات وتغيير التالف منها بعدد من الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مركز بيلا، بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة بشوارع وأحياء المدينة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بقري المركز، بإشراف رؤساء القري، حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة وتجمعات الأتربة بشوارع القري، وجري نقل القامة والتراكمات أولا بأول إلي المقالب الوسيطة، تمهيدا لنقلها للمقلب العمومي بالمدينة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلي القيام بأعمال صيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بعدد من القري، بجانب تمهيد وتسوية عدد من الطرق خاصة غير المممهدة.

وشددت رئيس مدينة بيلا، على استمرار حملات النظافة والإنارة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات، بالمركز والمدينة، لرفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات.

يُذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، خصصت الخط الساخن 0473605500 لتلقي شكاوى المواطنين بكافة القطاعات الخدمية، والتعامل معها على مدار الساعة.