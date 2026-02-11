فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق ببني سويف السبت المقبل

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه سيتم فصل التيار الكهربائي" السبت 14 فبراير 2026"لمدة 3 ساعات، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحاً إلى 11.30 ظهراً ،عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة،لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة المُغذيات

وبحسب بيان القطاع ،تقرر قطع الكهرباء عن :: جزء من منطقة أرض الحرية بجوار جامعة بنى سويف ،البنك الزراعى، جزء من برج الإشارات، المنطقة أمام معرض شباب مصر ، برج الحياة ،برج زيزينا ،بنزينة الجمهورية ،جزء من شارع الجمهورية، مستشفى أمان الحياة ،برج الندى ،طيبة للأشعة، منطقة الزهور أمام مستشفى الصدر، مستشفى الرواد للعيون....

والمنطقة خلف مستشفى الرواد ،برج كيور الطبي ،عزبة كيرولس بجوار فيلا الداعورى بالطريق الدائري، جزء من منطقة مقبل أمام بنك مصر،المنطقة أمام بنك إسكندرية، برج صفوة الأطباء ، مستشفى سانت تريز ،برج الحرمين بمقبل، مبنى التشييد والبناء ،محطة كارجاس ،عزبة بلبل ،مبنى مديرية الطب البيطرى ،مبنى الزراعة ،محطة صرف بلبل، التلقيح الصناعي ،التنمية الريفية ،التدريب الحرفي ،عزبة أبو بكر، مطحن بوهلر

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار