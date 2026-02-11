أوبك تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط المجموعة

توقعت منظمة "أوبك"، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، تراجع الطلب العالمي على نفط مجموعة "أوبك+" بنحو 400 ألف برميل يوميا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وقالت "أوبك" إن متوسط الطلب العالمي على خامات "أوبك+" سيبلغ 42.20 مليون برميل يوميا في الربع الثاني انخفاضا من 42.60 مليون برميل يوميا في الربع الأول. ولا تختلف التوقعات لكلا الربعين عنها في تقرير الشهر الماضي.

وأبقت "أوبك" على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.34 مليون برميل يوميا في العام المقبل، وبمقدار 1.38 مليون برميل يوميا هذا العام.

وذكرت "أوبك"، في التقرير، أن معدل إنتاج "أوبك+" بلغ 42.45 مليون برميل يوميا في يناير 2026 بانخفاض قدره 439 ألف برميل يوميا عن ديسمبر 2025، مدفوعا بتراجع في إنتاج كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وبدأت مجموعة "أوبك+"، التي تضم دول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، في رفع إنتاج النفط الخام بالعام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، ثم أوقفت زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض. ومن المقرر أن يجتمع ثمانية أعضاء من مجموعة "أوبك+" في الأول من مارس المقبل لاتخاذ قرار بشأن استئناف زيادات الإنتاج في أبريل المقبل.