قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوبك تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط المجموعة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

توقعت منظمة "أوبك"، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، تراجع الطلب العالمي على نفط مجموعة "أوبك+" بنحو 400 ألف برميل يوميا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وقالت "أوبك" إن متوسط الطلب العالمي على خامات "أوبك+" سيبلغ 42.20 مليون برميل يوميا في الربع الثاني انخفاضا من 42.60 مليون برميل يوميا في الربع الأول. ولا تختلف التوقعات لكلا الربعين عنها في تقرير الشهر الماضي.

وأبقت "أوبك" على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.34 مليون برميل يوميا في العام المقبل، وبمقدار 1.38 مليون برميل يوميا هذا العام.

وذكرت "أوبك"، في التقرير، أن معدل إنتاج "أوبك+" بلغ 42.45 مليون برميل يوميا في يناير 2026 بانخفاض قدره 439 ألف برميل يوميا عن ديسمبر 2025، مدفوعا بتراجع في إنتاج كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وبدأت مجموعة "أوبك+"، التي تضم دول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، في رفع إنتاج النفط الخام بالعام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، ثم أوقفت زيادات الإنتاج في الربع الأول من 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض. ومن المقرر أن يجتمع ثمانية أعضاء من مجموعة "أوبك+" في الأول من مارس المقبل لاتخاذ قرار بشأن استئناف زيادات الإنتاج في أبريل المقبل.

أوبك نفط التوقعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

كيف نُسلسل شيطان النفس في شهر رمضان؟.. خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تسلسل الشياطين في رمضان لا يوقف المعاصي وهذا هو السبب

الشيخ عويضة عثمان

هل يفسد معجون الأسنان الصيام وما حكم استعمال السواك؟ .. أمين الفتوى يوضح

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد